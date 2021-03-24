شكرا لمتابعة خبر عن منح ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لــ 6 مواطنين ومقيمين اثنين لتبرعهم بالدم 50 مرة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

صدرت موافقة خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - على منح 6 مواطنين ومقيمين اثنين ميدالية الاستحقاق من الدرجة الثانية لقاء تبرع كل منهم بدمه خمسين مرة.

والمتبرعون هم : محمد صالح العمودي ، عبدالرحمن عبداللطيف القشعمي ، العقيد ركن / سيف محمد البيشي ، فهد حمد القحطاني ، عبدالباري سلمان الوباري ، علي خضر بنات ، حسن علي أورفه لي ، أحمد محمد نظمي .