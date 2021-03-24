شكرا لمتابعة خبر عن "الغذاء والدواء" تحذر من "عشبة الوسمة أم الحلوات" للعناية بالشعر لاحتوائها على البكتيريا والفطريات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

حذّرت الهيئة العامة للغذاء والدواء من منتج للعناية بالشعر يحمل اسم "عشبة الوسمة أم الحلوات"؛ لاحتوائها على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات، وعدم إدراجه في النظام الإلكتروني لمنتجات التجميل.

وأوضحت الهيئة أنها حلّلت عينات من منتجات التجميل للعناية بالشعر المتداولة في الأسواق المحلية للتأكد من سلامتها، وأظهرت نتائج التحليل احتواء أحد المنتجات على نسبة عالية من البكتيريا والفطريات تجاوزت الحد الأقصى المسموح به في لائحة متطلبات السلامة في مستحضرات التجميل والعناية الشخصية رقم SFDA.CO/GSO 1943:2016، ويحمل المنتج اسم "عشبة الوسمة أم الحلوات"، بتاريخ صلاحية 11 / 2022.

ونصحت "الغذاء والدواء" المستهلكين بعدم استخدام المنتج المعلن عنه، والتخلص من العينات الموجودة لديهم منه، مشددة على أهمية شراء المنتجات من مصادر موثوقة يمكن من خلالها تتبع مصدر المنتج.

وبينت "الغذاء والدواء" أن البكتيريا والفطريات توجد في منتجات التجميل لعدة أسباب، منها عدم اتباع أسس التصنيع الجيد أثناء مراحل تصنيع المنتج ومرحلة التعبئة والتغليف، أو بسبب تخزين المنتج في ظروف وبيئة غير مناسبة. ويعد تلوث منتجات التجميل بالبكتيريا والفطريات أمرًا غير مسموح به إلا إذا كان التلوث من نوع البكتيريا غير الضارة وبنسبة لا تتجاوز الحد المسموح به، وقد يؤدي التعرض لنسب عالية من البكتيريا والفطريات إلى مخاطر صحية على المستهلك.

ولفتت "الهيئة" النظر إلى أنها تتخذ الإجراءات اللازمة بالتنسيق مع الجهات المختصة لمتابعة سحب المنتج من الأسواق واتخاذ الإجراءات النظامية بحق المخالفين.