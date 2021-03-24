شكرا لمتابعة خبر عن «الصحة»: تسجيل 466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلن المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد توزعت في مختلف مدن ومناطق المملكة.

وكشف الدكتور محمد العبدالعالي، خلال المؤتمر الصحفي لفيروس كورونا، عن تسجيل 306 حالة تعافي جديدة ليصل إجمالي المتعافين إلى 375,471 حالة، فضلًا عن تسجيل 6 حالات وفاة ليصل إجمالي الوفيات إلى 6624 حالة وفاة.