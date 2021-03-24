شكرا لمتابعة خبر عن أمانة مكة تكشف حقيقة مقطع فيديو متداول عن تسميم الكلاب الضالة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أوضحت أمانة العاصمة المقدّسة بعض الحقائق المتعلقة بشأن مقطع الفيديو الذي تم تداوله على منصات التواصل الاجتماعي عن تسميم الفرق البلدية لمجموعة من الكلاب الضالة.

وأكد المتحدث الرسمي للأمانة، رعد الشريف" لـ"سبق"، أن المقطع لا يخص الأمانة، كما أن الحدث لم يقع في المدينة المنورة.

وأضاف أن أمانة المنطقة ملتزمة بنصوص الشريعة في التعامل مع الكلاب الضالة مثلما حدث في مهاجمة كلاب ضالة لبعض الأفراد في الرياض.