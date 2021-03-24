شكرا لمتابعة خبر عن أمن الطرق يحذر مستخدمي طرق مكة وتبوك من الأتربة والغبار والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - مكة المكرمة (صدى):

أصدرت القوات الخاصة لأمن الطرق، اليوم الأربعاء، تنبيهًا لمستخدمي الطرق بمنطقة مكة المكرمة ومنطقة تبوك، بأن المنطقتين تشهدان رياح نشطة مصحوبة بالأتربة والغبار مما أدى إلى انخفاض في مستوى الرؤية الأفقية.

وقالت قوات "أمن الطرق" أنها تأمل من مرتادي الطرق أخذ الحيطة والحذر أثناء القيادة، مع تمنياتها للجميع بالسلامة والأمان.

وكان قد أطلق المركز الوطني للأرصاد تنبيها من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، يشمل محافظة جدة ، والجموم ، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة ، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة عصراً.