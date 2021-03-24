شكرا لمتابعة خبر عن شاهد انقاذ عشرات الدلافين في املج بعد ان علقت في شاطئ رأس الشبعان بسبب الرياح والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عطاالله العمراني (صدى):

تسببت سرعة الرياح، التي تجتاح منطقة تبوك منذ يوم أمس في احتجاز اكثر من 40 دلفين دفعت نحو شاطئ رأس الشبعان في املج ، حيث علقت في منسوب مياه منخفض لا يمكنها من السباحة والعودة إلى أعماق البحر، مما ادى الى نفوق 7 دلافين منها .

ونجحت فرق من حرس الحدود ووزارة البيئة والمياه والزراعة وبلدية أملج والدفاع المدني وعدد من المتطوعين بمساندة جميعة البر بأملج مع عدد من خبراء بيئة من قبل شركة البحر الأحمر للتطوير في انقاذ بقية الدلافين .

وقد تابع محافظ أملج، نايف المريخي، ميدانياً عمليات الانقاذ .