شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مركز الأرصاد يوضح حقيقة وجود عاصفة رملية على جدة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

أكد الناطق الرسمي باسم المركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني، اليوم الأربعاء، أن المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعاصفة رملية على محافظة جده قديم ولا يتناسب مع وضع الرياح النشطة المثيرة للأتربة التي توثر على المحافظة حاليا.

وأوضح حسين القحطاني، أن أجواء المملكة تدخل مرحلة انتقالية تتسارع فيها التقلبات الجوية خاصة الرياح النشطة المثيرة للأتربة، وتذبذب في درجات الحرارة تستدعي من الجميع الإلتزام الكامل بتعليمات الجهات المختصة والمتابعة المستمرة لمعلومات الطقس خاصة المسافرين ومرتادي البحر وأصحاب الأمراض المزمنة.

وكان قد أطلق المركز الوطني للأرصاد تنبيها من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، يشمل محافظة جدة ، والجموم ، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة ، مشيراً إلى أن الحالة تستمر حتى الساعة الرابعة عصراً.