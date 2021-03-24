شكرا لمتابعة خبر عن نائب وزير النقل: افتتاح 2000 كم من الطرق الجديدة خلال 2020 والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف نائب وزير النقل لشؤون الطرق بدر الدلامي عن إنشاء 73 ألف كيلو متر من الطرق المختلفة " سريعة ، مزدوجة ، مفردة " على مدار العقود الماضية .

وأكد نائب وزير النقل في حديث لـ " العربية نت " أن وزارة النقل افتتحت خلال العام الماضي 2000 كيلو متر من مشاريع شبكة الطرق ليصل المجموع إلى 75 ألف كيلو متر طولي من الطرق المعبدة ،بالإضافة إلى الطرق الترابية وعددها أكثر من 150 ألف كيلو متر من الطرق المفتوحة .

وأضاف أن المملكة تسعى للوصول بالحوادث على الطرق إلى صفر ن والإرتقاء بمستوى شبكة الطرق في المملكة لتكون في الصدارة عالمياً .