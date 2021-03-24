شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مواطنة تقدم أبحاث عن السرطان في جامعة جورجتاون بعد مرض والدها والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - نايف السالم (صدى):

في تجربة مثيرة للإهتمام ، نجحت مواطنة في الحصول على الدكتوراه والماجيستير من جامعة جورجتاون الأمريكية في مجال أبحاث السرطان .

وأكدت المواطنة في برنامج الراصد على قناة الإخبارية أن مرض والدها كان السبب وراء طموحها للإنجاز العلمي حيث أصر على سفرها لنهل العلم والتفوق .

وخلال حديثها ، أكدت المواطنة أن الجامعة تستقطب الكوادر المتميزة وحرصت على اتخاذ قرار بضمها للفريق البحثي للدكتوراه رغم صعوبة القبول فيه .