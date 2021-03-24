شكرا لمتابعة خبر عن وزارة الصحة توجه نصائح لمرضى السل والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

قدمت وزارة الصحة معلومات هامة عن مرض السل، مشيرة إلى أنه مرض مُعدٍ بكتيري يصيب الرئتين وقد يصيب أجزاء أخرى من الجسم مثل الكلى والدماغ.

ونبهت الوزارة بأن أعراض السل تتضمن ألم الصدر مع الشعور بالتوعك، وارتفاع درجة الحرارة، والسعال المستمر مع خروج دم، التعرق الليلي، وفقدان الوزن، وضعف الشهية.

ونصحت مصابي مرض السل بالمكوث في المنزل أو في غرفة خاصة، مع تهوية الغرفة باستمرار، مشددة على تغطية الفم والأنف عند الحديث والعطس والسعال.

كما نصحت مرضى السل بأخذ الدواء في وقته ومدته الكاملة، وارتداء الكمامة عند التجول أو الوجود مع أشخاص آخرين.