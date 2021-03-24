شكرا لمتابعة خبر عن تركي آل الشيخ يظهر في مشهد أخوي معبر مع زايد بن حمدان والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

كشف رئيس الهيئة العامة للترفيه، تركي آل الشيخ، اليوم الأربعاء، عن صورة أخوية معبرة؛ تجمعه بالشيخ زايد بن حمدان، الذي أصيب خلال مشاركته في "عاصفة الحزم" لدعم الشرعية باليمن.

وعلق تركي آل الشيخ على الصورة التي نشرها عبر حسابه على "تويتر" إنه دائماً ما يتشرف بلقاء الأبطال والفرسان والشجعان، لافتاً إلى أنه التقى أمس الثلاثاء، بأخيه الشيخ زايد بن حمدان الذي يسعد دائماً برؤيته.

وكتب آل الشيخ، أن: "الشيخ زايد بن حمدان من الأشخاص الذين يضعون تفكيري في حالة تركيز وكأني ألعب شطرنج معاه، باختصار إذا شفته أكون سعيد، والله يحفظه لبلده ولقيادته وأهله ولأخوه تركي".