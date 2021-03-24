شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. مقاتلون حوثيون: أخبرونا أن مأرب تعرضت لغزو من أمريكا والسعودية والإمارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - فهمي محمد (صدى):

تمكن الجيش اليمني، اليوم الأربعاء، من احتجاز العديد من المقاتلين الحوثيين الموالين لإيران.

وأوضح أحد المحتجزين الحوثيين، في مقطع فيديو، إنهم تعرضوا للخداع بعد أن أخبرتهم الميليشيا أن مأرب تعرضت للغزو من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة والإمارات.

وقال المقاتل الحوثي: "نحن نشاهد الأخبار ولكن في التلفاز محاطة بأشياء لا نفهمها ، وكلما بحثنا عن شيء نجد شيئاً أكبر من الأول"، لافتًا إلى أنه تفاجأ بوجود يمنيين فقط في مأرب، وليس كما أخبرته الجماعات المتطرفة، هناك سعوديون وإماراتيون وأمريكيون.