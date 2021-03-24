شكرا لمتابعة خبر عن إحباط محاولة تهريب كميات كبيرة من أقراص الإمفيتامين مخفية داخل شحنة إطارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - جدة (صدى):

صرح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت - بتوفيق الله - عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، حيث تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة إطارات، وبلغ إجماليها (10,948,000) قرص إمفيتامين.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على العناصر المتورطة في محاولة تهريبها للمملكة، وهم (3) , مقيم من الجنسية التركية وآخر نازح ومواطن.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.