شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. ‏عقوبات نظامية تنتظر المناشدين بسداد الفواتير وطلاب الحاجات عبر تويتر والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أكد محامون حقوقيون، اليوم الأربعاء، أن هناك عقوبات نظامية صارت تنتظر المناشدين بسداد الفواتير وطلاب الحاجات عبر موقع تويتر والتي أصبحت تملأ الحسابات والهاشتاجات.

وأوضح المحامي سلطان العنزي، خلال مشاركته مع برنامج "يا هلا" على قناة "روتانا خليجية"، أن التسول الإلكتروني يعامل وفقًا لنظام مكافحة التسول حتى لو كان الشخص صاحب حاجة حقيقية.

وأكد "العنزي" أنه حتى إن ثبتت حاجة الشخص فيعد مرتكب مخالفة، لأنه يساعد المجتمع في أن تزيد هذه الظاهرة، لأن هناك جهات مختصة لحل مثل تلك الأزمات.