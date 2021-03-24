شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو.. الكلاب الضالة تقتل أغنام بحظائر الرس ومخاوف على الأطفال والأهالي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - القصيم (صدى):

شهدت مدينة الرس بمنطقة القصيم أمس الثلاثاء هجوم كلاب ضالة على بعض الحظائر في الرويضة وقضائها على عدد من الأغنام .

وأظهر مقطع فيديو متداول الأغنام الميتة بعد هجوم الكلاب الضالة في حظيرة مواطن أصيب بالهلع جراء الحادث المهيب خشية أن يتعرض أشخاص أو أطفال لمثل هذا الهجوم بعد مقتل الأغنام في مشاهد مأسوية .

وناشد المواطنون بتدخل إمارة منطقة القصيم وبلدية الرس ووزارة الشؤون البلدية والقروية للتعامل مع الكلاب الضالة وحماية السكان والأغنام من خطرها .