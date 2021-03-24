3 مناطق تتصدر إصابات «كورونا» خلال 24 ساعة

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، تسجيل 466 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد – 19) في المملكة خلال الأربع وعشرين ساعة الماضية.

وتصدرت 3 مناطق عدد حالات الإصابة المسجلة، فسجلت الرياض 193 والمنطقة الشرقية 102 ومكة المكرمة 71 حالة إصابة.

وسجلت القصيم 21 حالة وسجلت منطقتا حائل والمدينة المنورة 13 حالة لكل منهما وسجلت تبوك 11 وعسير وجازان 9 حالات لكل منهما والحدود الشمالية 8 ونجران 7 والجوف 6 والباحة 3 حالات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت، اليوم الأربعاء، ارتفاع العدد الإجمالي للإصابات إلى 386300، وبلغ إجمالي حالات التعافي حتى الآن 375471. ووصل العدد الإجمالي للوفيات بالفيروس إلى 6624 حالات، بينما تم تسجيل 6 حالات وفاة جديدة، و306 حالات تعافٍ، خلال الـ24 ساعة الماضية.

وكشفت وزارة الصحة، في وقت سابق، عن الأعراض الجانبية المتوقعة المصاحبة لتناول لقاح فيروس كورونا المستجد، وقالت: «الأعراض المتوقعة من أخذ اللقاح بسيطة جدًّا، قد تكون ألمًا في مكان الحقن يتحسن بالكمادات الباردة، أو شعورًا بالصداع والتعب يتحسن بالإكثار من السوائل».

وأوضحت الوزارة أنه غالبًا تمر تجربة تناول لقاح فيروس كورونا المستجد دون أي مضاعفات، وأنه في بعض الحالات قد تحدث بعض الأعراض البسيطة المصاحبة للقاح كورونا (ألم وانتفاخ في الذراع يمكن معالجتهما بوضع كمادات باردة وعمل مساج للمنطقة، وحرارة وقشعريرة، وشعور بالإرهاق، وصداع)، وأنه لمعالجة الشعور بالتعب وتخفيفه ينصح بشرب الكثير من السوائل وتخفيف الملابس وتناول مسكن عند الشعور بالحرارة والألم.

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