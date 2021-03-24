أخبار السعودية اليوم.. تحصين إلزامي للعاملين في 5 أنشطة بلقاح كورونا.. والجيش السعودي الأول عالميًّا من حيث جاهزية جنوده للقتال

ترصد صحيفة عاجل أهم أخبار السعودية، اليوم الجمعة الأربعاء؛ حيث أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، بمنطقة الرياض، تضمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، فيما توقَّع خبراء الأرصاد رياحًا مثيرة للأتربة واشتداد الرياح المغبرة، بقدر متفاوت على عدة مناطق بالمملكة، خلال ساعات النهار والمساء، وإلى التفاصيل:

الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الصيني في الرياض لبحث ملفات مشتركة

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج بي، وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

الجيش السعودي الأول عالمياً من حيث جاهزية جنوده للقتال.. والسادس ضمن أقوى جيوش العالم

كشفت دراسة حديثة عن أن السعودية احتلت المركز الأول في العالم من حيث امتلاكها أكبر نسبة من الجنود النشطين المتاحين للقتال، حيث أكدت أن 95 % من الجنود جاهزون للقتال في أي وقت وفي أي مكان، كما حصلت المملكة العربية السعودية على المركز السادس ضمن أقوى جيوش العالم، وذلك وفقاً لتقييم أكدته دراسة حديثة ومفصلة، نشرها موقع "ميليتاري دايركت" المتخصص في الأبحاث العسكرية.

غضب بين المعلمين من اختبار الرخصة المهنية «التعجيزي» وتساؤلات حول الأهداف منه

سادت حالة من التذمر بين المعلمين والمعلمات بعد معاناتهم مما وصفوه بـ"التعجيز" في اختبار "الرخصة المهنية"، واصفين الاختبار بأنه يعتمد المعلومات والنظريات بدلًا من الممارسة التربوية الحقيقية، وأنه يهدف لحفظ المعلومات وإعادة سردها على الأوراق، ورأى بعض المعلمين ممن خاضوا الاختبار، أن الهدف هو تعقيد المعلم نفسيًّا واستغلاله ماديًّا، وأن الاختبار لا يهتم بالتطوير والمخرجات منتقدين أداء هيئة تقويم التعليم ومطالبين بنقل مسؤولية اختبار الرخصة المهنية إلى وزارة التعليم، لكونها الأقدر على تقييم المعلمين.

«المساعدة المقطوعة».. الموارد البشرية توضح طريقة متابعة حالة الطلب

أوضحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، طريقة متابعة حالة الطلب على المساعدة المقطوعة؛ وذلك بعد استفسار أحد المستفيدين، وردَّ الحساب الرسمي للعناية بعملاء وزارة الموارد البشرية على موقع «تويتر»: «إذا تمَّ التقديم على المساعدة المقطوعة وحالة الطلب مراجع تحت الدراسة، لا بد من انتظار الصرف آلي، ولا يوجد وقت محدد للصرف».

تحصين إلزامي للعاملين في 5 أنشطة بلقاح كورونا بداية شهر شوال

أقرَّت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، اشتراط تحصين جميع العاملين في المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، إضافة إلى العاملين في محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، بلقاح فيروس كورونا، على أن يبدأ سريان العمل بهذا القرار في 1 شوال المقبل، مؤكدة أنه في حال عدم تحصين العامل، يجب إجراء فحص (PCR) يثبت سلبية الإصابة بفيروس كورونا كل 7 أيام، على نفقة المنشأة للعاملين في تلك الأنشطة من غير المحصنين.

فتاة تتعرض للتعنيف بالرياض.. وتوجيه وحدة من «الحماية الأسرية» للتعامل

أعلن مركز بلاغات العنف الأسري، رصد حالة فتاة الرياض المعنفة، مشيرًا إلى أنه تم توجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بالرياض، وجارٍ اتخاذ اللازم، وقال الحساب الرسمي لمركز بلاغات الأسرة، عبر موقع «تويتر»: «إشارةً إلى ما تم تداوله حول فتاة تعرضت للعنف من قبل أسرتها، نوضح أنه تم رصد الحالة في مركز بلاغات العنف الأسري»، مضيفًا أنه جرى «توجيهها إلى وحدة الحماية الأسرية بالرياض، وجارٍ اتخاذ اللازم بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص لتوفير الحماية اللازمة للحالة وفقًا لنظام الحماية من الإيذاء».

«المكافحة»: إحباط تهريب 11 مليون قرص أمفيتامين مخبأة في عبوة سرية

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة؛ حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة إطارات، وبلغ إجماليها (10.948 مليون) قرص أمفيتامين.

«الأرصاد»: رياح نشطة وأتربة مثارة على الرياض ومكة والجوف

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهًا بشأن حالة الطقس، اليوم الأربعاء، بمنطقة الرياض، تضمَّن رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية، موضحًا أن الحالة تشمل (الأفلاج – الخرج – الدرعية – السليل – العاصمة الرياض – المزاحمية – حوطة بني تميم – وادي الدواسر)، مشيرًا إلى أنها تستمر حتى الساعة السابعة مساءً، ونبَّه المركز أيضًا إلى حالة مماثلة على منطقة مكة المكرمة، تضمَّنت رياحًا نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطًا في الرياح السطحية وشبه انعدام في الرؤية، مشيرًا إلى أنها ستستمر حتى الساعة الرابعة مساءً، وتشمل (الجموم – بحرة – جدة - خليص).

«الصخري» 7 مناطق سعودية تتأثر برياح مثيرة للأتربة والغبار

توقَّع المهتم بالأحوال الجوية أبوعبدالرحمن الحربش الصخري، اليوم الأربعاء، رياحًا مثيرة للأتربة والغبار، بقدر متفاوت على عدة مناطق بالمملكة، خلال ساعات النهار والمساء، وقال عبر حسابه على موقع «تويتر»: «مُتوقَّعٌ –بمشيئة الله– رياح مثيرة للأتربة والغبار (بقدر متفاوت) نهار ومساء الأربعاء ١١ شعبان ١٤٤٢هـ نواحي مكة وجدة وأجزاء من مناطق المدينة وحائل ونواحي تيماء، وكذلك نواحي عفيف والدوادمي والقصيم وغرب وشمال غرب الرياض، ونواحي الدهناء والصمان وحفر الباطن ورفحاء ولينه».

الأجواء المناخية بجدة تدفع «الحربي» إلى التحذير من السفر عبر طريق الليث

توقَّع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس علي الحربي، اشتداد الرياح المغبرة على محافظة جدة، محذرًا من السفر عبر طريق جدة–الليث؛ بسبب شبه انعدام الرؤية الأفقية، وقال الحربي، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «اشتداد الرياح المغبرة على محافظة جدة في هذه الأثناء.. ومُتوقَّعٌ استمرارها حتى نهاية عصر هذا اليوم بأمر الله؛ لذلك نكرر ما ذكرناه أمس أننا ننصح بعدم السفر عبر طريق جدة–الليث؛ بسبب شبه انعدام الرؤية الأفقية».

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