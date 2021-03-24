مزايا التحصين الإلزامي للعاملين بالقطاع البلدي بعد «القرار الوزاري»

عدَّدت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان مزايا التحصين الإلزامي للعاملين في ثلاثة أنشطة في القطاع البلدي.

وكتبت الوزارة، عبر حسابها الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع «تويتر»، في تغريدة بها «إنفوجراف»: «بدءًا من شوال.. تحصين العاملين في 3 أنشطة مستهدفة في القطاع البلدي؛ وذلك بإلزامهم بأخذ اللقاح أو الخضوع لفحص أسبوعي».

وبيَّنت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، أنها تتجه لحماية الصحة العامة من خلال فرض التحصين من فيروس كورونا المستجد «كوفيد–19» للعاملين بالأنشطة في القطاع البلدي.

وأعلنت الوزارة اشتراط تحصين جميع العاملين في مجال المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، إضافة إلى العاملين في محال الحلاقة الرجالية، وصالونات التجميل النسائية، بلقاح فيروس كورونا، على أن يبدأ سريان العمل بهذا القرار في 1 شوال المقبل.

وحصرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، مزايا ومنافع قرار التحصين الإلزامي بالقطاع البلدي المقرر تطبيقه بدءًا من شوال المقبل، في تحقيق النتائج التالية:

– حماية الصحة العامة للمجتمع.

– تفادي ظهور أي تفشيات في الأنشطة المستهدفة.

– السعي إلى عودة الحياة إلى طبيعتها.

– التوسع في أخذ اللقاحات.

وأشارت الوزارة إلى أنه في حال عدم تحصين العامل، يجب إجراء فحص (PCR) يثبت سلبية الإصابة بفيروس كورونا كل 7 أيام، على نفقة المنشأة للعاملين في تلك الأنشطة من غير المحصنين.

يُذكَر أن وزارة الصحة السعودية، كانت وسعت عملية التطعيم بلقاح كورونا، ودشنت المزيد من مراكز لقاحات فيروس كورونا لتشمل مناطق السعودية كافةً؛ وذلك تواصلًا لجهودها في الحفاظ على صحة وسلامة المواطنين والمقيمين، والحد من انتشار الفيروس، مهيبةً بالجميع التسجيل عبر تطبيق (صحتي) للحصول على اللقاح، مجددةً التذكير بمجانية اللقاح إنفاذًا لتوجيهات القيادة الحكيمة.

اقرأ أيضًا:

تحصين إلزامي للعاملين في 5 أنشطة بلقاح كورونا بداية شهر شوال

96 % مؤشر الرضا العام عن رحلة تلقي لقاح كورونا في المملكة