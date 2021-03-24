المملكة السعودية إعطاء أكثر من 3.5 ملايين جرعة لقاح وتسجيل 466 إصابة جديدة

محمد الفلاح - الأربعاء 24 مارس 2021

أعلنت وزارة الصحة السعودية أن إجمالي عدد الجرعات المعطاة للقاح فيروس كورونا كوفيد 19 في المملكة تجاوز الثلاثة ملايين وخمسمائة ألف جرعة حتى الآن، عبر أكثر من 500 مركز للقاح في مناطق المملكة كافة، داعية الجميع إلى المبادرة بالتسجيل في تطبيق (صحتي) للحصول على لقاح (كورونا)؛ حفاظًا على صحة وسلامة كافة أفراد المجتمع وفق صحيفة الرياض.



وفي نفس السياق أعلنت الصحة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة خلال ال24 ساعة الماضية تضمنت تسجيل (466) حالة مؤكدة وتعافي(306) حالات فيما بلغ عدد الحالات النشطة (4205) حالات منها (627) حالة حرجة، وبينت الإحصائية أن إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (386300) حالة وبلغ عدد حالات التعافي (375471) حالة، وفيما يخص الوفيات فقد تم تسجيل عدد(6)حالات وفاة حيث وصل إجمالي عدد الوفيات في المملكة (6624) حالة "يرحمهم الله جميعاً"

كما تم إجراء (45877) فحص مخبري جديد.

مؤشر عدد الإصابات اليومي بفيروس كورونا في السعودية خلال الأيام الماضية وحتى اليوم :

الخميس : 381

الجمعة : 391

السبت : 382

الأحد : 367

الإثنين : 404

الثلاثاء : 410

الأربعاء : 466