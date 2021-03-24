السعودية | “الغذاء والدواء” و “التعاون الإسلامي” تختتمان ورش التدريب المشتركة

المناطق- الرياض

اختتمت الهيئة العامة للغذاء والدواء والأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي اليوم، الورش التدريبية التي استهدفت دول المنظمة في مجال تنظيم الأجهزة والمنتجات الطبية، والتيقظ الدوائي.

وتناولت الورشة الثالثة والأخيرة، التي انعقدت على مدار يومين 22 – 23 مارس الجاري، موضوع “التيقظ الدوائي”، إذ تم فيها مناقشة اتصالات المخاطر الدوائية، ومراقبة سلامة الأدوية الاستباقية، إضافةً إلى الأخطاء الدوائية.

وجرى خلال الورشة استعراض دور الهيئات التنظيمية في مجال التيقظ الدوائي، وتحديثات الدليل السعودي لممارسات التيقظ الدوائي، كما تم عقد ورشة عمل تقييم السببية.

وانطلقت سلسلة البرامج التدريبية المشتركة بين “الغذاء والدواء” و”التعاون الإسلامي” في يوم 3 مارس الجاري، بورشة تدريبية حول تنظيم الأجهزة الطبية، ثم في مجال التيقظ الدوائي الأساسي يوم 9 مارس.

وتهدف هذه الدورات إلى تعزيز تبادل المعارف والخبرات ونقلها فيما بين الهيئات الوطنية التنظيمية للدواء وفقًا لما تضمنته خطة العمل بشأن تعزيز التعاون بين هذه الهيئات ومدتها عامان، التي اعتمدها الاجتماع الأول للهيئات الوطنية التنظيمية للدواء في الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي الذي عُقد في جاكرتا بجمهورية إندونيسيا يومي 21 و22 نوفمبر 2018.