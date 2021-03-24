السعودية | هل يسمح لمن أخذ لقاح كورونا بدخول الملاعب الرياضية؟

المناطق-الرياض

مع تأكيد بعض الجهات الحكومية على عدم السماح بمزاولة المهنة لمن لم يحصل على لقاحات كورونا ومنها الهيئة العامة للنقل، هل تحذوا وزارة الرياضة حذوها وتسمح بمن أخذوا لقاحات الفيروس بدخول الملاعب الرياضية.

هذا التساؤل الذي تطرحه صحيفة “المناطق” سيدعم توجه وزارة الصحة ويساهم بشكل كبير في إقبال فئات كبيرة من المواطنين الراغبين في دخول الملاعب ومشاهدة أنديتهم على أرض الواقع في أخذ لقاح كورونا .

كما أن اتخاذ قرار عدم سماح لأولئك الأشخاص الذين لم يحصلوا على لقاح فيروس كورونا بالدخول يمثل “رسالة قوية” لهم بأن اللقاحات مفيدة لهم ولعائلاتهم وللمجتمع.