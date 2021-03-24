السعودية | “الشؤون الإسلامية” تنظم ندوة علمية للتأكيد على بيان هيئة كبار العلماء للتحذير من جماعة الإخوان

المناطق- الرياض

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم، ندوة علمية عبر البث المباشر بالجامعة السعودية الإلكترونية، ضمن سلسلة الندوات العلمية لفعاليات المبادرة الدعوية للتأكيد على بيان هيئة كبار العلماء في التحذير من خطر جماعة الإخوان الإرهابية، التي تواصل تنظيمها بالتعاون مع وزارة التعليم ورئاسة أمن الدولة، بمشاركة مختصين وأكاديميين من الجهات المشاركة بالمبادرة.

وتقام الندوة عبر منصة الجامعة السعودية الإلكترونية في تمام الساعة التاسعة مساءً بعنوان “وقفات مع بيان هيئة كبار العلماء والتحذير من جماعة الإخوان الإرهابية”، ويدير الندوة المشرف على وحدة التوعية الفكرية بالجامعة الدكتور خالد بن محمد السياري، ويشارك فيها كل من مستشار معالي وزير الشؤون الإسلامية الدكتور محمد بن عبدالعزيز العقيل، والباحث في القضايا الوطنية والأمن الفكري في رئاسة أمن الدولة الدكتور عبدالعزيز بن عبدالرحمن الهليل، ومستشار رئيس جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية الدكتور عبدالمجيد بن محمد العساكر.

يذكر أن المبادرة الدعوية التي أطلقتها وزارة الشؤون الإسلامية بالشراكة مع وزارة التعليم ورئاسة أمن الدولة تستهدف خمسة ملايين طالب وطالبة وأكثر من 700 ألف من أعضاء هيئات التدريس بالجامعات والمعلمين في القطاع العام والخاص ضمن الجهود الدعوية التي تتكامل فيها الوزارة مع مختلف أجهزة الدولة المعنية لحماية المجتمع من خطر فكر جماعة الإخوان الإرهابية اتساقاً مع رسالتها السامية.