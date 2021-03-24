مدني طريب يعالج بعض المواقع الخطرة

الرياض - محمد الوسيري - 2021-03-24

متابعات الخليج 365- فهدالقحطاني- طريب

برئاسة محافظ طريب محمد بن سعيد بن عامر عقدت إدارة الدفاع المدني بالمحافظة، صباح اليوم الأربعاء 1442/8/11 هـ، اجتماع اللجنة الفرعية للدفاع المدني.

مناقشة مهام الدفاع المدني

وخلال الاجتماع تم مناقشة الموضوعات المتعلقة بمهام الدفاع المدني وسبل التعاون بين الإدارات الحكومية لمواجهة أي طارئ لا قدر الله، كما تم خلال الاجتماع دراسة لمخاطر الأمطار والسيول ومشاكل الآبار والحفر والمستنقعات.

توصيات لجنة مدني طريب

وخلص الاجتماع إلى عدد من التوصيات التي ستسهم بإذن الله في نجاح أعمال اللجنة وتلبية الاحتياجات اللازمة للمحافظة والمراكز التابعة لها .

وتم شخوص اللجنة على بعض المواقع الخطرة بالمحافظة والعمل على معالجتها وإزالة أسباب الخطورة.

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