التعليم تطرح استفتاء حول أفضل توقيت الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان المبارك

مع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك 1442هـ وفي ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة والعالم من انتشار فيروس كورونا وما فرضته من اتخاذ تدابير احترازية ووقائية لمنع انتشار الفيروس، ومنها الدراسة عن بُعد في كافة المراحل التعليمية، فقد طرحت وزارة التعليم السعودية امس الإثنين استفتاءًا حول أفضل توقيت الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان المبارك ، وذلك للمراحل التعليمية الإبتدائية والمتوسطة والثانوية، ودعت أولياء الأمور للمشاركة في هذا الاستفتاء.

توقيت الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان

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تقليص ساعات الدراسة وعدة خيارات للدراسة

وتضمن الاستفتاء تقليص عدد ساعات الدراسة عن بعد خلال شهر رمضان المبارك لتكون 3 ساعات فقط في كافة المراحل التعليمية الثلاث، وتضمن الاستفتاء عدة خيارات للدراسة وناشدت الوزارة أولياء الأمور للتصويت من خلال الدخول عبر الرابط التالي على موقع نور

وطرحت الوزارة عدة خيارات متاحة للدراسة عن بعد خلال شهر رمضان، للتصويت على المناسب منها وجاءت كما يلي: