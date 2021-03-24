شكرا لقرائتكم خبر عن دلافين «شبعان أملج» دفعتها رياح الأربعاء! والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - وقف محافظ أملج نايف المريخي ميدانياً على عمليات إنقاذ مجموعة من الدلافين جنحت إلى شاطئ رأس الشبعان بمحافظة أملج اليوم (الاربعاء).

وشاركت فرق حرس الحدود ووزارة البيئة والمياه والزراعة وبلدية أملج والدفاع المدني وعدد من المتطوعين بمساندة جمعية البر بأملج مع عدد من خبراء البيئة من شركة البحر الأحمر للتطوير في عمليات الإنقاذ.

ويعود جنوح الدلافين لسرعة الرياح، التي دفعت بها للاتجاه نحو الشاطئ حيث علقت في منسوب مياه منخفض ولم تتمكن من العودة إلى أعماق البحر.

وتجاوزت أعداد الدلافين الـ40، نفق منها 7، ولا تزال الجهات المعنية تواصل عملية الانقاذ.