شكرا لقرائتكم خبر عن «أمانة جدة» تفتح واجهة بحيرة الشباب أمام الزائرين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - شرعت أمانة محافظة جدة في تطوير ممشى الواجهة البحرية المجاور لمبنى الأمانة، الواقع بين جسر طريق الكورنيش وجسر بحيرة الشباب، مع تنفيذ شارع يربط طريق الأمانة بالكورنيش، في خطوة تهدف الأمانة من خلالها إلى فتح الموقع للسكان وزيادة مساحة الواجهات البحرية المفتوحة.

وتتضمن أعمال التطوير إزالة السور الجنوبي لمبنى الامانة وترحيله داخل المبنى، وإنشاء ممشى للسكان بطول 750م، وتم تنفيذ أعمال رصف جانبية بطول 1500 متر مع تركيب 3 آلاف متر مربع من البلاط وإنارة الموقع بـ25 عمود إنارة، بجانب تركيب 23 لوحة إرشادية وتنفيذ أعمال دهان بكمية 250 مترا مربعا، وتوفير مواقف طولية على امتداد الشارع لخدمة الزائرين.