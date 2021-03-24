شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: تسجيل 466 إصابات جديدة بفايروس كورونا 306 حالة تعافي و 6 حالات وفاة والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أعلنت وزارة الصحة اليوم (الأربعاء)، تسجيل 466 إصابة جديدة بفايروس كورونا في المملكة فيما تم تسجيل 306 حالة تعافي و 6 حالات وفاة.

ووفقا لإحصاء «الصحة» اليوم، فقد بلغ إجمالي حالات الإصابة تراكميا منذ ظهور أول حالة في المملكة 386300 حالة، من بينها 4205 حالة نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الصحية اللازمة، منها 627 حرجة، فيما بلغ إجمالي حالات التعافي 375471 حالة، في حين ارتفعت حصيلة الوفيات إلى 6624 حالة وفاة.

ولمعرفة تفاصيل إجمالي توزيع حالات الإصابة والتعافي في المدن والمحافظات، يمكن زيارة الموقع الإلكتروني المخصص من وزارة الصحة للاطلاع على مستجدات الفايروس في المملكة، والإحصاءات اليومية عبر الرابط https://covid19.moh.gov.sa.