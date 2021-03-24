«المكافحة»: إحباط تهريب 11 مليون قرص أمفيتامين مخبأة في عبوة سرية

صرَّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الأمفيتامين المخدرة إلى المملكة؛ حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة إطارات، وبلغ إجماليها (10.948 مليون) قرص أمفيتامين.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، أنه تم القبض على العناصر المتورطة في محاولة تهريبها إلى المملكة، وهم: (3) مقيمين من الجنسية التركية، ونازح، ومواطن.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم إلى النيابة العامة.