الأجواء المناخية بجدة تدفع «الحربي» إلى التحذير من السفر عبر طريق الليث

توقَّع خبير الأرصاد بجامعة المؤسس علي الحربي، اشتداد الرياح المغبرة على محافظة جدة، محذرًا من السفر عبر طريق جدة–الليث؛ بسبب شبه انعدام الرؤية الأفقية.

وقال الحربي، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «اشتداد الرياح المغبرة على محافظة جدة في هذه الأثناء.. ومُتوقَّعٌ استمرارها حتى نهاية عصر هذا اليوم بأمر الله؛ لذلك نكرر ما ذكرناه أمس أننا ننصح بعدم السفر عبر طريق جدة–الليث؛ بسبب شبه انعدام الرؤية الأفقية».

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع –في تقريره عن حالة الطقس، اليوم– تكوُّن عواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة، تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، وتبوك، والشرقية.

وتنشط الرياح السطحية على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

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