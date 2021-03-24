وزارة الشؤون الإسلامية: إصابة مصلين بكورونا تغلق 10 مساجد

أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية، اليوم الأربعاء، 10 مساجد مؤقتًا في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفيروس كورونا بين صفوف المصلين، ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 45 يومًا؛ 357 مسجدًا تم فتح 336 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبيَّنت الوزارة، عبر موقعها الرسمي، أن المساجد المغلقة هي 4 مساجد في منطقة الرياض تم رصد 4 حالات إصابة بها، ومسجدان بمنطقة جازان تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجدان بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد حالتي إصابة بهما، ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة نجران بمعدل إصابة بكل مسجد.

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 4 مساجد بمنطقة الرياض، ومسجد بمنطقة القصيم، ومسجد بالمنطقة الشرقية؛ وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة، في ختام بيانها اليومي، المصلين ومنسوبي المساجد إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله.

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