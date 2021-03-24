موجة الغبار.. تنويه مهم إلى المواطنين والمقيمين من «صحة جدة»

شددت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، على ضرورة ارتداء الكمامة؛ وذلك بسبب موجة الغبار والأتربة التي تتعرض له المحافظة، مشيرةً إلى ضرورة اتباع إرشادات الطبيب.

وقال الحساب الرسمي لصحة جدة عبر موقع «تويتر»: «ننصح الجميع –خاصةً مرضى الربو والمصابين بالأمراض الصدرية– بعدم التعرض للغبار والأتربة، ونؤكد ضرورة ارتداء الكمامات الطبية الوقائية أثناء الخروج من المنزل أثناء موجة الغبار».

وأضافت اتباع إرشادات الطبيب واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الصدرية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تكوُّن عواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة، تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، وتبوك، والشرقية.

وتنشط الرياح السطحية على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

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