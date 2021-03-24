موجة الغبار.. مركز الأرصاد يفند الفيديو المتداول للعاصفة الرملية بجدة

كشف المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، حقيقة الفيديو المتداول بخصوص العاصفة الرملية على محافظة جدة، مشيرًا إلى أنه قديم ولا يتناسب مع وضع الرياح النشطة الحالية.

وقال الحساب الرسمي للمركز الوطني للأرصاد، عبر موقع «تويتر»، نقلًا عن المتحدث الرسمي: «المقطع المتداول عبر مواقع التواصل الاجتماعي لعاصفة رملية على محافظة جدة قديم ولا يتناسب مع وضع الرياح النشطة المثيرة للأتربة التي توثر على المحافظة حاليًّا».

وشددت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، على ضرورة ارتداء الكمامة؛ وذلك بسبب موجة الغبار والأتربة التي تتعرض له المحافظة، مشيرةً إلى ضرورة اتباع إرشادات الطبيب.

وقال الحساب الرسمي لصحة جدة عبر موقع «تويتر»: «ننصح الجميع –خاصةً مرضى الربو والمصابين بالأمراض الصدرية– بعدم التعرض للغبار والأتربة، ونؤكد ضرورة ارتداء الكمامات الطبية الوقائية أثناء الخروج من المنزل أثناء موجة الغبار».

وأضافت اتباع إرشادات الطبيب واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الصدرية.

وتوقع المركز الوطني للأرصاد، اليوم الأربعاء، تكوُّن عواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة، تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، وتبوك، والشرقية.

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