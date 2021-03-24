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الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الصيني في الرياض لبحث ملفات مشتركة

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الرياض - محمد عبدالله - تبادلا وجهات النظر حيال قضايا إقليمية ودولية

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج بي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي.

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امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

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