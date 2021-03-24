الأمير فيصل بن فرحان يستقبل نظيره الصيني في الرياض لبحث ملفات مشتركة

استقبل الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، في مكتبه بالرياض، اليوم، وزير خارجية جمهورية الصين الشعبية وانج بي.

وجرى خلال الاستقبال بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم المصالح المشتركة، إضافة إلى تبادل وجهات النظر حيال القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

حضر الاستقبال وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية والاقتصادية عيد بن محمد الثقفي.

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