غلامة وآل مفرح.. إعادة تأهيل جبلَي منطقة عسير بعد أضرار الحريق

أوضحت أمانة عسير أنه ‏بعد استكمال الدراسات التأسيسية، وبإشراف واعتماد وزارة البيئة لميزانيته؛ تم إطلاق مشروع إعادة تأهيل جبلَي «غلامة» بتنومة، و«آل مفرح» بالسودة المتضررَين بحادثي حريق مطلع ربيع الأول.

وقال الحساب الرسمي لأمانة المنطقة على موقع «تويتر»: «بعد استكمال الدراسات التأسيسية، وبإشراف واعتماد وزارة البيئة لميزانيته، تم إطلاق مشروع إعادة تأهيل (جبلي غلامة بتنومة، وآل مفرح بالسودة) المتضررَيْن بحادثي حريق مطلع ربيع الأول».

وأضاف: «بتنفيذ مجلس الجمعيات التعاونية، وفريق جامعة الملك خالد العلمي ونشامى عسير وبمتابعة هيئة تطوير عسير».

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