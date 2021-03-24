موجة الغبار..4 نصائح لتعامل قائدي المركبات على الطريق

وجَّهت إمارة منطقة مكة المكرمة 4 نصائح لسائقي المركبات، خلال موجة الغبار، مشددةً على ضرورة التأكد من أن الأنوار تعمل على نحو جيد، وتقليل السرعة، بالإضافة إلى إغلاق النوافذ وتشغيل التكييف مع مراعاة التنقل بين المسارات بهدوء.

وأوردت الإمارة، عبر حسابها الرسمي على موقع «تويتر»، إنفوجرافًا بعنوان (ماذا تفعل عند حدوث موجات الغبار؟)، جاء به ما يلي:

– التأكد من أن الأنوار تعمل جيدًا.

– قلل السرعة.

– أغلق النوافذ وشغل التكييف.

– تنقل بين المسارات بهدوء.

وكان خبير الأرصاد بجامعة المؤسس علي الحربي، قد توقع اشتداد الرياح المغبرة على محافظة جدة، محذرًا من السفر عبر طريق جدة–الليث؛ بسبب شبه انعدام الرؤية الأفقية.

وقال الحربي، اليوم الأربعاء، عبر حسابه على موقع «تويتر»: «اشتداد الرياح المغبرة على محافظة جدة في هذه الأثناء، ومُتوقَّعٌ استمرارُها حتى نهاية عصر هذا اليوم بأمر الله؛ لذلك نكرر ما ذكرناه أمس أننا ننصح بعدم السفر عبر طريق جدة–الليث بسبب شبه انعدام الرؤيا الأفقية».

وكان المركز الوطني للأرصاد، قد توقع –في تقريره عن حالة الطقس، اليوم– تكوُّن عواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة، تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، وتبوك، والشرقية.

وتنشط الرياح السطحية على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.

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