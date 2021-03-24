وزير النقل يُعدِّد مزايا تمديد عقد التزام «سابتكو» لمدة عام

أكد وزير النقل المهندس صالح بن ناصر الجاسر، اليوم الأربعاء، أن موافقة مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على تمديد عقد التزام الشركة السعودية (سابتكو) لمدة عام؛ يضمن استقرار سوق النقل بالحافلات بين المدن السعودية، ويمهد لتطوير وفتح المنافسة في هذا النشاط الواعد.

وقال الجاسر، عبر حسابه الرسمي على موقع تويتر: «أتقدم بالشكر والتقدير إلى مقام مولاي خادم الحرمين الشريفين، وسمو سيدي ولي العهد، بمناسبة صدور موافقة مجلس الوزراء على تمديد عقد التزام الشركة السعودية (سابتكو) لمدة عام؛ الأمر الذي يضمن استقرار سوق النقل بالحافلات بين المدن السعودية، ويمهد لتطوير وفتح المنافسة في هذا النشاط الواعد».

وعقد مجلس الوزراء، اجتماعه، أمس الثلاثاء، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، عبر الاتصال المرئي، ووافق على عدة قرارات؛ منها الموافقة على تمديد عقد التزام الشركة السعودية للنقل الجماعي لمدة سنة من 1/7/1442هـ إلى 30/6/1443هـ.

كما اطلع مجلس الوزراء على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، منها تقريران سنويان لوزارة التجارة، والهيئة العامة للأوقاف، وقد اتخذ المجلس ما يلزم حيال تلك الموضوعات.

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