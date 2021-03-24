شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الشرقية يدشن برنامج «ساعة حوار إعلامية» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • "العتيبي" لـ"منسوبي التعليم" : دحض الاشاعات وتوضيح الصورة المشرقة داخل الميدان التعليمي

• الباحص: نعمل على صناعة محتوى إعلامي رصين يواكب التطوير

أكد مدير عام التعليم بالمنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، بأن المتابع لخارطة برامج الإعلام التربوي الواسعة بالمؤسسات التعليمية والتي تدير دفتها وزارة التعليم بإشراف مباشر من وزيرها الدكتور حمد بن محمد ال الشيخ، يتلمس أبعاد النقلة النوعية التي تمر بها من خلال توظيفها لأدوات ومنصات التواصل الحديثة واستثمارها في نشر رسالتها الهادفة، باعتبارها حجر الزاوية والصوت الحقيقي الذي يمثل شخص التعليم، فضلاً عن دورها في اطلاع المجتمع على ما يدور في الميدان التعليمي والتربوي من إنجازات وبرامج ومشاريع ضخمة تعمل على دحض الاشاعات وتوضيح الصورة الإيجابية المشرقة التي تدور في الميدان التعليمي خصوصاً وأن أبنائنا الطلاب والطالبات يشكلون الشريحة الأوسع من المجتمع.

وشدد مدير التعليم الدكتور العتيبي، في كلمة له صباح اليوم خلال لقاء جمعه بمنسوبي ومنسوبات إدارة الإعلام والاتصال بقاعة طويق بالدمام، على أهمية ديمومة التطوير المهني للموظف بهدف إيصال رسالة إعلامية ترقى لمستوى ما يقدمه قطاع التعليم، خصوصاً وأننا اليوم نشهد سباق مع الزمن في ظل عالم اختلفت فيه كثير من المفاهيم والرؤى التي أصبح فيها الانفتاح التقني والتقدم التكنلوجي الرقمي يلعب دوراً بارزاً في عملية التعلم، وخير شاهدٍ على ذلك مرحلة توجه التعليم عن بعـــد والذي يعتمد على الاستعانة بأدوات التكنولوجيا التي تضمن ديمومة التعليم والتعلم والتي تقوم عليها وزارة التعليم وتتسق مع الرؤية الطموحة للمملكة 2030.

وتضمن اللقاء تدشين مدير عام تعليم المنطقة الشرقية الدكتور سامي العتيبي، لبرنامج "ساعة حوار إعلامية" والتي تأتي ضمن خارطة برامج إدارة الإعلام والاتصال بتعليم المنطقة والرامية في مجملها إلى تطوير الإداء وصناعة المحتوى الإعلامي المؤثر.

كما تطلع الدكتور العتيبي، أن يرى آثراً ملموساً يلقي بظلاله على منتج التعليم الأساسي والمتمثل في الطالب والطالبة وذلك من خلال خارطة البرامج الواسعة التي تقدمها إدارة الإعلام والاتصال والعمل في الوقت نفسه على قياس أثرها على أرض الواقع وتطويرها بما يدفع من عجلة العمل الإعلامي الهادف على خارطة الميدان التعليمي.

وقد ثمن مدير التعليم الدكتور سامي العتيبي، الخطى الحثيثة والقفزات النوعية التي تنتهجها وزارة التعليم ضمن خارطة برامجها الواسعة والتي تلقى الدعم المباشر والمتابعة من قبل الوزير الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ، يأتي ذلك كله ترجمة للدعم السخي لقطاع التعليم من قبل حكومتنا الرشيدة "اعزها الله" للدفع بعجلة جودة التعليم والاستثمار الأمثل في تنمية عقول أبنائها.

وفي هذا الصدد أوضح مدير إدارة الإعلام والاتصال المتحدث الرسمي لتعليم المنطقة الشرقية سعيد الباحص، خلال إدارته لفعاليات اللقاء، أن خارطة الميدان التعليمي تزخر بالعديد من البرامج والأنشطة الهادفة والمتميزة والتي تستحق وقوف الاعلام عندها وتسليط الضوء عليها ونقلها للمجتمع بشكل مهني مع تحري الدقة والأمانة والموضوعية في النقل، مؤكداً في ذات الوقت على أهمية العمل على صناعة محتوى إعلامي رصين وفق منهجيه وأدوات مهنية مؤثرة تعبر عن حقيقة ما يدور في الميدان التعليمي، والعمل على مواكبة التطوير المستمر للبرامج الإعلامية التي تتبناها وترسم ملامحها وزارة التعليم لبناء رسالة إعلامية هادفة.

كما لفت المتحدث الرسمي، إلى تضمين اللقاء عرضاً مرئياً سلط من خلاله الضوء على أقسام وبرامج إدارة الإعلام والاتصال انطلاقاً من الإعلام الالكتروني، الصحافة والنشر، التوثيق الإعلامي، الإعلام المرئي والمسموع، التخطيط والجودة، الشؤون الإدارية وتابع، كما تم خلال اللقاء تسليط الضوء على الخطة التشغيلية لإدارة الإعلام والاتصال إضافة للمبادرات الإعلامية التي يتبناها، والبرامج والورش التدريبية، وصولاً للأدلة والمواد الإثرائية والتي منها: برنامج أجمل رسالة اتصالية، منتدى إدارة الإعلام، حكايتي أرويها، ساعة حوار إعلامية.