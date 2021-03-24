شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو .. إزالة 4 مباني مهجورة وآيلة للسقوط بوسط الدمام والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أوضح رئيس بلدية وسط الدمام المهندس عبدالله بن سند الشمري أن البلدية بالتعاون والتنسيق مع الإدارة العامة للتشغيل والصيانة ازالت 4 مباني في كلًا من حي العدامة وحي القادسية في الدمام ،وذلك ضمن 24 مبنى تم حصرها مسبقًا ، مشيرًا بإن اعمال الهدم والإزالة تمت وفقآ للأنظمة والضوابط التي تمت الموافقة عليها من قبل اللجنة العليا للمباني الآيلة للسقوط والمكونة من بلدية وسط الدمام، وإمارة المنطقة الشرقية، وشرطة المنطقة الشرقية، والدفاع المدني، وفرع الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني، وشركة الكهرباء، وشركة المياه.

وأفاد الشمري بأنه تم إنذار أصحاب العقارات وإعطائهم مهلة حسب الأنظمة والتعليمات لمراجعة البلدية وإستكمال الإجراءات اللازمة . داعيآ اصحاب العقارات التي تم إنذارها مسبقًا إلى المبادرة بإزالتها وبشكل عاجل تجنبآ في تطبيق الغرامات والجزاءات النظامية.

وقال المهندس عبدالواحد الغانم إن بلدية وسط الدمام وبالتعاون مع إدارة التشغيل والصيانة بأمانة المنطقة الشرقية ، أزالت عدداً من المباني المهجورة والآيلة للسقوط لما تشكله من خطورة على الأرواح والممتلكات وما تمثله من تشويه للمشهد الحضري.