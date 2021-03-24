شكرا لقرائتكم خبر عن جدة .. عاصفة غبارية بسرعة 60 كم إيقاف الملاحة البحرية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - • لليوم الثاني .. موجة الغبار تخيم على محافظات منطقة مكة والصحة تحذر

لليوم الثاني على التوالي، انتشرت موجة من الغبار الكثيف محافظات منطقة مكة بسرعة رياح بلغت 60 كم في الساعة ، توقف على أثرها الملاحة البحرية في ميناء جدة الاسلامي .

فيما بين الناطق الرسمي للمركز الوطني للأرصاد حسين القحطاني أن أجواء المملكة تدخل مرحلة انتقالية تتسارع فيها التقلبات الجوية خاصة الرياح النشطة المثيرة للأتربة وتذبذب في درجات الحرارة تستدعي من الجميع الالتزام الكامل بتعليمات الجهات المختصة والمتابعة المستمرة لمعلومات الطقس خاصة المسافرين ومرتادي البحر وأصحاب الأمراض المزمنة

من جهتها شددت مديرية الشؤون الصحية بمحافظة جدة، على ضرورة عدم التعرض المباشر للغبار والاتربة خاصة لمرضى الربو والمصابين بالأمراض الصدرية والحرص على ارتداء الكمامات الطبية الوقائية أثناء الخروج من المنزل خلال موجة الغبار مع اتباع إرشادات الطبيب واستخدام الأدوية لتجنب الإصابة بالأزمات الصدرية .

وكان قد أطلق المركز الوطني للأرصاد تنبيها ً من رياح سطحية نشطة مثيرة للأتربة والغبار قد تؤدي إلى شبه انعدام في مدى الرؤية على العاصمة المقدسة وعددٍ من محافظات منطقة مكة المكرمة، يشمل محافظة جدة ، والجموم ، والكامل، وبحرة، وخليص، ورابغ، والمناطق المفتوحة والطرق السريعة ، مشيراً إلى أن الحالة تستمر - بمشيئة الله - حتى الساعة الرابعة عصراً.