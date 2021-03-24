السعودية اليوم / مجلس هيئة حقوق الإنسان يناقش مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية



الرياض 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

ناقش مجلس هيئة حقوق الإنسان - عن بعد - اليوم، برئاسة معالي الدكتور عواد بن صالح العواد، عددًا من المواضيع المدرجة ضمن جدول أعمال جلسته الثامنة للسنة الأولى من الدورة الرابعة، حيث أقرّ في مطلع مداولاته محضر الجلسة السابقة واستعرض جدول الأعمال.

واطلع المجلس على مبادرة لجنة الحق في القضاء والعدالة الجنائية بعنوان "حق المرأة في الإرث"، ومبادرة لجنة الحقوق المدنية والسياسية بعنوان "مكافحة أشكال التمييز وخطاب الكراهية"، وتوصيات لجنة حقوق الطفل حول ندوة "حقوق الطفل في العالم الافتراضي".

كما تداول المجلس عدداً من الموضوعات المدرجة على جدول أعماله واتخذ حيالها مايراه.

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14:24ت م

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