

القاهرة 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

أغلقت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ميناء العريش البحري أمام حركة الملاحة البحرية بسبب الأحوال الجوية.

وأفادت الهيئة في بيان اليوم، بأن قرار الإغلاق جاء نتيجة زيادة سرعة الرياح وارتفاع حركة الأمواج في البحر المتوسط، مشيرًا إلى أنه سيتم إعادة فتح الميناء عقب استقرار الأحوال وتحسن الظروف الجوية.

// انتهى //

14:24ت م

0117





كانت هذه تفاصيل خبر السعودية اليوم / إغلاق ميناء العريش البحري بسبب الأحوال الجوية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.