السعودية اليوم / سمو محافظ حفر الباطن يشهد احتفاء جمعية برهان لتحفيظ القرآن



حفرالباطن 11 شعبان 1442 هـ الموافق 24 مارس 2021 م واس

شهد صاحب السمو الأمير منصور بن محمد بن سعد محافظ حفر الباطن اليوم، احتفاء جمعية برهان لتحفيظ القرآن الكريم بمناسبة مرور 40 عاماً على إنشائها؛ وذلك في مقر الجمعية.

وتخلل الفعالية عرض مرئي لأبرز النشاطات والجهود التي نفذتها الجمعية منذ تأسيسها عام 1402هـ، لخدمة كتاب الله الكريم، وتقديم نموذج من تلاوات الطلاب.

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13:40ت م

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