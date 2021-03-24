شكرا لقرائتكم خبر عن السديس : تكثيف الإجراءات الاحترازية بالحرمين خلال رمضان والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قال الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس، إن الرئاسة تسعى بالتعاون مع الجهات العاملة في المسجد الحرام للاستعداد الأمثل لموسم رمضان المبارك في ظل الإجراءات الاحترازية، حيث يحظى الحرمان الشريفان بعناية فائقة ورعاية جليلة من ولاة الأمر حفظهم الله

ونوه خلال موسم رمضان المبارك بتكثيف الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لحماية القاصدين وسلامتهم أثناء أدائهم لمناسكهم.