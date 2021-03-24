شكرا لقرائتكم خبر عن النيابة العامة تتعاون مع «سوق المال» لمكافحة غسل الأموال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وقع النائب العام الشيخ سعود بن عبدالله المعجب أمس ، مذكرة تفاهم مع رئيس مجلس إدارة هيئة سوق المال محمد عبدالله القويز في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

وتضمنت مذكرة التفاهم عددا من البنود التي تؤطر عمل الطرفين في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وتضع آليات مشتركة لتفعيل التنسيق وتبادل الخبرات بينهما في هذا الجانب، إضافة إلى تشكيل فريق عمل يشرف على تنفيذ المذكرة.

يجدر بالذكر أن النيابة العامة وقعت خلال الأشهر القليلة الماضية عددا من مذكرات التفاهم مع هيئات محلية لتفعيل التنسيق والتكامل بين الأجهزة الحكومية فيما يخدم المصلحة الوطنية.