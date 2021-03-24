شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل | «الشؤون البلدية» تشترط تطعيم جميع العاملين في المطاعم والمقاهي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، اشتراط تحصين جميع العاملين في المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، إضافة إلى العاملين في محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، بلقاح فيروس كورونا، على أن يبدأ سريان العمل بهذا القرار في 1 شوال القادم، وذلك وفقًا للعربية نت.

وأوضحت أن الوزارة أكدت أنه في حال عدم تحصين العامل، يجب إجراء فحص pcr سلبية لفيروس كورونا كل (7) أيام، على نفقة المنشأة للعاملين في تلك الأنشطة من غير المحصنين.