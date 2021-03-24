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عاجل | «الشؤون البلدية» تشترط تطعيم جميع العاملين في المطاعم والمقاهي

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الدمام - شريف احمد - أقرت وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان ، اشتراط تحصين جميع العاملين في المطاعم والمقاهي، ومنافذ بيع الأطعمة، إضافة إلى العاملين في محلات الحلاقة الرجالية وصالونات التجميل النسائية، بلقاح فيروس ، على أن يبدأ سريان العمل بهذا القرار في 1 شوال القادم، وذلك وفقًا للعربية نت.

وأوضحت أن الوزارة أكدت أنه في حال عدم تحصين العامل، يجب إجراء فحص pcr سلبية لفيروس كورونا كل (7) أيام، على نفقة المنشأة للعاملين في تلك الأنشطة من غير المحصنين.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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