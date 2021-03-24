شكرا لقرائتكم خبر عن «الشؤون الإسلامية»: إغلاق 10 مساجد في 5 مناطق بعد تسجيل كورونا بين المصلين والان مع التفاصيل

جدة - خالد شويل - أغلقت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد اليوم 10 مساجد مؤقتاً في 5 مناطق بعد ثبوت 10 حالات إصابة بفايروس كورونا بين صفوف المصلين ليصل مجموع ما تم إغلاقه خلال 45 يوماً 357 مسجداً تم فتح 336 منها بعد الانتهاء من التعقيم واكتمال الجاهزية في إطار الحرص على سلامة مرتادي بيوت الله.

وبينت الوزارة في تقرير صادر اليوم الأربعاء الحادي عشر من شهر شعبان لعام 1442هـ، أن المساجد المغلقة هي 4 مساجد في منطقة الرياض تم رصد 4 حالات اصابة بها، ومسجدين بمنطقة جازان تم رصد حالتين اصابه بها ومسجدين بمنطقة الحدود الشمالية تم رصد حالتين اصابه بها ومسجد بمنطقة تبوك ومسجد بمنطقة نجران بمعدل اصابة بكل مسجد .

كما أشارت الوزارة إلى إعادة فتح 4 مسجدين بمنطقة الرياض ومسجد بمنطقة القصيم ومسجد بابمنطقة الشرقية وذلك بعد اكتمال كافة الإجراءات الاحترازية من التعقيم والصيانة.

ودعت الوزارة المصلين ومنسوبي المساجد بالالتزام بالتعليمات الخاصة بالإجراءات الاحترازية لسلامة وصحة مرتادي بيوت الله .