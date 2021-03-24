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منع عبور 10.9 مليون قرص مخدر وإسقاط 5 مهربين

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جدة - خالد شويل - صرح المتحدث باسم المديرية العامة لمكافحة المخدرات النقيب محمد النجيدي، بأن المتابعة الأمنية الاستباقية لنشاطات الشبكات الإجرامية، التي تمتهن تهريب المواد المخدرة إلى المملكة، أسفرت عن كشف مخطط لتهريب كمية كبيرة من أقراص الإمفيتامين المخدرة إلى المملكة، إذ تمت متابعتها وضبطها، بالتنسيق مع الهيئة العامة للجمارك، بميناء جدة الإسلامي، مخفية داخل شحنة إطارات، وبلغ إجماليها (10.948.000) قرص إمفيتامين.

وأوضح المتحدث أنه تم القبض على العناصر المتورطة في محاولة تهريبها للمملكة، وهم (3) مقيمين من الجنسية التركية وآخر نازح ومواطن.

وأكد النقيب النجيدي، أنه تم إيقاف المقبوض عليهم واتخاذ الإجراءات النظامية الأولية كافة بحقهم وإحالتهم للنيابة العامة.


محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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