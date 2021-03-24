أعلنت وزارة العدل، اليوم الأربعاء، أن كافة الخدمات التوثيقية متوافرة في جميع كتابات العدل السبعة بالرياض، وأن أهم الخدمات المقدمة تشمل إصدار الوكالات الإلكترونية، والرهون العقارية وفكها، والإفراغات العقارية.

وقالت الوزارة، عبر حسابها الرسمي على موقع تويتر: «7 مقار لكتابات العدل في الرياض تقدم جميع خدمات التوثيق، ومنها إصدار الوكالات الإلكترونية، والرهون العقارية وفكها، والإفراغات العقارية»، مشيرةً إلى أنه يمكن الوصول إلى خدمات التوثيق إلكترونيًّا من خلال بوابة ناجز أو عبر الموثِّق.

ونشرت الوزارة إنفوجرافًا بعنوان (كافة الخدمات التوثيقية متوافرة في جميع كتابات العدل بالرياض)، موضحةً أن مقار كتابات العدل ومركز ناجز للخدمات العدلية هي:

– كتابة العدل الأولى شمال الرياض / حي الصحافة.

– مركز ناجز للخدمات العدلية / حي الملقا.

– كتابة عدل شرق الرياض / حي الفيحاء.

– كتابة عدل شرق الرياض – المركز الإداري/ حي السلي.

– كتابة عدل وسط الرياض / حي الديرة.

– كتابة العدل الأولى – جنوب الرياض / حي السويدي.

– كتابة عدل جنوب الرياض / حي المنصورة.

– كتابة عدل غرب الرياض / حي لبن.

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