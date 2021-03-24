3 شروط لاستلام جواز السفر المجدد بدون «حجز موعد»

أوضحت المديرية العامة للجوازات شروط استلام جواز السفر المجدد؛ وذلك بعد استفسار من مستفيد قال فيه: «استلام الجواز المجدد من الفرع الدمام.. هل يحتاج إلى حجز موعد؟».

ورد الحساب الرسمي للجوازات عبر موقع «تويتر»: «يتم استلام جواز السفر المجدد بمراجعة إدارة الجوازات بمنطقتك مع تطبيق الإجراءات الاحترازية، ويتطلب إحضار الجواز القديم والهوية الوطنية لنتمكن من خدمتك؛ علمًا بأنه لا يتطلب حجز موعد».

كما طالبت المديرية العامة للجوازات، المواطنين بضرورة الحرص على استلام جواز السفر خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده.

وقالت مديرية الجوازات، في تغريدة عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: «أخي المواطن.. احرص على استلام جواز سفرك خلال المدة المحددة لاستلامه من تاريخ إصداره أو تجديده؛ وذلك تفاديًا لإلغاء الجواز دون استرداد الرسوم».

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