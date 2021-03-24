بالصور.. استنفار في مكة لمواجهة موجة الغبار بـ76 مُعدَّة و1265 عاملًا

استنفرت أمانة العاصمة المقدسة، ممثلةً في الإدارة العامة للنظافة، آلياتها وكوادرها البشرية لمواجهة موجة الغبار المتوقعة على العاصمة المقدسة وضواحيها؛ وذلك ‏بناءً على ما ورد من تنبيهاتٍ متقدمةٍ صادرةٍ عن المركز الوطني للأرصاد، متضمنة هبوب رياحٍ نشطة وأتربةٍ مُثارة تؤدي إلى نشاطٍ في الرياحِ السطحية وشبه انعدام في الرؤية الأفقية.

ووجَّه أمين العاصمة المقدسة المهندس محمد بن عبدالله القويحص، الإدارة العامة للنظافة بالاستعداد المُبكر لموجة الغبار المتوقعة، وتنفيذِ خُطة النظافة العامة وعمليات الكنس الآلي واليدوي ومعالجة ما تخلفه الرياح.

وسخَّرت الأمانة 76 مُعدةً من آلياتها و1265 عاملًا من كوادرها في حالة جاهزيةٍ قصوى للتعامل مع الحالة الغبارية. وتشتمل الآليات على 5 شيولات، و4 غرَّافات صغيرة، و6 غرَّافات بفرشة، و7 وايتات لغسيل الأرصفة، و30 مكنسةً مقاس (3 ياردات)، و13 مكنسةً مقاس (7 ياردات)، و3 مكانس بمقطورة، و5 مكانس بحجمٍ متوسط، و3 مكانس بحجمٍ صغير.

وكان المركز الوطني للأرصاد قد توقع –في تقريره عن حالة الطقس، اليوم– تكوُّن عواصف ترابية تصل سرعتها إلى أكثر من 55 كم/ساعة، تؤدي إلى انعدام أو شبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية على مناطق حائل، وتبوك، والشرقية.

وتنشط الرياح السطحية على مناطق مكة المكرمة، والمدينة المنورة، والجوف، والحدود الشمالية، والقصيم، والرياض، مع ارتفاع في درجات الحرارة العظمى على معظم مناطق المملكة.



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